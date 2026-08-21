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JPNN.com Jatim Olahraga Usai 7 Laga Pramusim, Bernardo Tavares Bawa Persebaya ke Thailand untuk Berbenah

Usai 7 Laga Pramusim, Bernardo Tavares Bawa Persebaya ke Thailand untuk Berbenah

Jumat, 21 Agustus 2026 – 08:33 WIB
Usai 7 Laga Pramusim, Bernardo Tavares Bawa Persebaya ke Thailand untuk Berbenah - JPNN.com Jatim
Sejumlah pemain Persebaya Surabaya menunggu keberangkatan ke Thailand di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Selasa (18/8/2026). ANTARA/HO-Media Officer Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa skuadnya setelah melewati tujuh pertandingan pramusim. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari persiapan Persebaya yang kini menjalani pemusatan latihan (TC) intensif di Thailand.

TC berlangsung mulai Selasa (18/8) hingga Kamis (27/8). Bernardo Tavares memanfaatkan agenda tersebut untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ditemukan selama rangkaian pramusim.

"Target kami di pemusatan latihan ini adalah mempersiapkan tim dengan intensitas yang tinggi," kata Tavares dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Kamis (20/8).

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Pelatih asal Portugal itu mengatakan seluruh catatan evaluasi dari penampilan Francisco Rivera dan kawan-kawan selama kurang lebih satu bulan terakhir akan menjadi bahan perbaikan selama berada di Thailand.

Menurut Tavares, TC tidak hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan fisik pemain. Staf pelatih juga menjadikan momentum tersebut untuk membangun kedekatan personal serta ikatan emosional antarpemain.

"Kami membutuhkan kebersamaan seperti sebuah keluarga, karena ketika menghadapi masa-masa sulit, kami membutuhkan satu sama lain," ucap pelatih berusia 46 tahun tersebut.

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Tavares menilai pemilihan Thailand sebagai lokasi TC juga memberikan keuntungan tersendiri bagi skuad Persebaya. Jauh dari rutinitas di Surabaya, para pemain diharapkan bisa mendapatkan pengalaman, tantangan, dan motivasi baru selama menjalani latihan.

"Lingkungan baru, lawan yang berbeda, dan suasana latihan yang berbeda akan membantu kami berkembang," kata Tavares.

Bernardo Tavares mengevaluasi Persebaya usai tujuh laga pramusim. TC di Thailand difokuskan pada fisik, taktik, kekompakan, dan mentalitas tim.
Sumber Antara
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TAGS   Persebaya laga pramusim persebaya Bernardo Tavares TC Thailand Liga 1 Indonesia BRI Super League

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