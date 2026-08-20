Persela Siapkan 4 Kiper Tuk Liga 2, Bima Sakti Ungkap Kriteria Penjaga Gawang Pilihannya

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan menyiapkan empat penjaga gawang untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027, termasuk Pegadaian Championship.

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan komposisi empat kiper tersebut disiapkan untuk menjaga persaingan di sektor penjaga gawang sepanjang musim.

"Ya, seperti musim lalu, kami punya empat kiper. Satu kiper utama, tiga kiper lain pelapis," ungkap Bima Sakti dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (19/8).

Empat penjaga gawang yang dimiliki Persela saat ini adalah Rafli Mahreza sebagai kiper utama. Sementara tiga lainnya, yakni Eko Saputro, Aryandy Widiansyah, dan Leonel Yasa Sasmita, diproyeksikan sebagai pelapis.

Bima mengatakan salah satu dari tiga kiper pelapis tersebut, yakni Leonel Yasa Sasmita, masuk dalam regulasi Championship karena masih berusia di bawah 21 tahun.

"Nanti saya serahkan kepada pelatih kiper siapa yang layak dimainkan dalam pertandingan," katanya.

Pelatih yang pernah menangani Timnas Indonesia U-16 itu menegaskan posisi Rafli Mahreza sebagai kiper utama tetap harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan persaingan yang sehat.

Menurut Bima, posisi tersebut tidak sepenuhnya aman. Rotasi tetap terbuka apabila tiga kiper pelapis mampu menunjukkan performa yang baik selama latihan.