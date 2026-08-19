Turnamen Mini Soccer 2026 Piala Bahlil Masuk Tahap Akhir, 11 Venue di Jatim Diverifikasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persiapan Turnamen Mini Soccer 2026 yang memperebutkan Piala Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memasuki tahap akhir. DPD Partai Golkar Jawa Timur mulai melakukan verifikasi sejumlah venue yang akan menjadi arena kompetisi sepak bola kategori U-17 tersebut.

Pengecekan dilakukan secara bertahap di 11 zona yang telah ditentukan. Salah satunya di Unggul Sport Center, Kabupaten Malang, Rabu (19/8). Pemeriksaan venue tidak hanya menyasar kondisi lapangan dan kelayakannya untuk pertandingan, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung.

Ketua Pelaksana Bahlil Mini Soccer 2026 Arif Fathoni mengatakan panitia turut mengecek penataan zona suporter hingga kebutuhan teknis pertandingan.

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"Kami tengah melakukan pengecekan kesiapan venue dan verifikasi kelayakan lapangan, kemudian penataan zona suporter dan lainnya," kata Mas Toni, sapaan akrab Arif Fathoni, saat meninjau venue.

Menurut dia, kesiapan venue menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan turnamen berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi pemain maupun penonton.

"Pemeriksaan ini kami lakukan sejak sebelum turnamen bergulir agar seluruh kebutuhan teknis di lapangan dapat dipastikan," ujar politikus yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya tersebut.

Turnamen Mini Soccer 2026 merupakan kompetisi kategori U-17 yang memperebutkan Piala Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Kompetisi tersebut akan digelar di 11 zona yang tersebar di Jawa Timur. Kick-off perdana dijadwalkan berlangsung di Malang pada 31 Agustus 2026.

Penyelenggara tidak hanya menjadikan turnamen tersebut sebagai ajang kompetisi sepak bola. Bahlil Mini Soccer 2026 juga dirancang sebagai ruang interaksi bagi komunitas sepak bola sekaligus sarana menumbuhkan sportivitas di kalangan generasi muda.