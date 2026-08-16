Kalah dari Persebaya, Pelatih Penang FC Soroti Finishing Anak Asuhnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Penang FC Wan Rohaimi bakal melakukan evaluasi terhadap lini depan timnya setelah kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (15/8) malam.

Wan Rohaimi menyoroti buruknya penyelesaian akhir anak asuhnya. Menurut dia, Penang FC sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak gol, tetapi gagal memanfaatkannya dengan baik.

“Kami menciptakan dua atau tiga peluang, tetapi tidak bisa mencetak gol. Kami gagal dengan penyelesaian akhir yang buruk dan bagian itu yang perlu saya tingkatkan pada pemain,” kata Wan Rohaimi dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Meski kalah, Wan Rohaimi tetap memberikan apresiasi terhadap penampilan para pemainnya. Dia menilai seluruh skuad telah menunjukkan komitmen dan memberikan kemampuan terbaik selama 90 menit pertandingan.

Menurut dia, laga melawan Persebaya menjadi persiapan yang bagus bagi Penang FC sebelum mengarungi kompetisi Liga Malaysia yang dijadwalkan dimulai pada 23 Agustus 2026.

Wan Rohaimi juga menilai atmosfer pertandingan di kandang Persebaya memberikan pengalaman penting bagi para pemainnya, terutama mereka yang masih berusia muda.

“Tidak mudah bagi tim tandang untuk datang ke sini dan bermain dalam lingkungan yang sangat besar, menghadapi tim bagus seperti Persebaya dengan suporter yang sangat mendukung,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman bermain di hadapan ribuan suporter dapat menjadi modal positif bagi pemain Penang FC sebelum menghadapi tekanan di kompetisi resmi.