Menang atas Penang FC, Bernardo Tavares Justru Soroti Banyak Kekurangan Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares tidak ingin timnya terlena setelah menang 1-0 atas Penang FC dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (15/8) malam.

Menurut Bernardo, pertandingan tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan sekaligus kesiapan skuad sebelum menghadapi kompetisi Super League 2026/2027.

“Kemenangan ini bagus, tetapi yang lebih penting adalah melihat apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang sudah dilakukan dengan baik. Target pertandingan ini adalah mempersiapkan musim dan pertandingan pada 5 September,” kata Bernardo dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Dalam laga tersebut, pelatih asal Portugal itu sengaja melakukan banyak pergantian pemain. Sejumlah pemain juga dimainkan di posisi berbeda untuk menemukan opsi terbaik yang bisa digunakan saat menghadapi Super League maupun League Cup.

“Kami mencoba memberikan menit bermain kepada semua pemain yang tersedia. Beberapa bermain lebih lama, beberapa lebih sedikit sesuai performa mereka dalam latihan,” ujarnya.

Bernardo juga menilai pengalaman bermain di hadapan Bonek dan Bonita memberikan manfaat penting, terutama bagi pemain muda Persebaya.

Meski meraih kemenangan, Bernardo mengakui masih banyak aspek permainan yang harus diperbaiki.

Salah satunya adalah pertahanan Persebaya pada babak pertama yang dinilai terlalu banyak memberikan kesempatan kepada Penang FC untuk melepaskan tembakan.