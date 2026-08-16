JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Persebaya Menang 1-0 atas Penang FC, Gol Atraktif Welber Mota Jadi Penentu

Persebaya Menang 1-0 atas Penang FC, Gol Atraktif Welber Mota Jadi Penentu

Minggu, 16 Agustus 2026 – 08:33 WIB
Persebaya Menang 1-0 atas Penang FC, Gol Atraktif Welber Mota Jadi Penentu - JPNN.com Jatim
Sejumlah pemain Persebaya Surabaya melakukan selebrasi usai Walber Mota (kiri) mencetak gol ke gawang Penang FC dalam laga International Friendly Match di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (15/8/2026) malam. ANTARA/Moch Asim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya mengakhiri rangkaian pramusim dengan kemenangan tipis 1-0 atas Penang FC dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (15/8) malam.

Gol tunggal kemenangan Bajul Ijo dicetak Welber Mota pada menit ke-79.

Persebaya langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Serangan cepat yang dibangun anak asuh Bernardo Tavares beberapa kali mengancam pertahanan Penang FC.

Baca Juga:

Namun, peluang tersebut belum mampu menghasilkan gol dan hanya berbuah sepak pojok yang masih dapat diamankan lini belakang The Panthers.

Penang FC kemudian berusaha keluar dari tekanan. Tim asal Malaysia itu beberapa kali mencoba membangun serangan, tetapi pertahanan Persebaya tampil cukup solid.

Peluang berbahaya Penang FC baru tercipta pada menit ke-25. Muhammad Shahrel Fikri yang mengenakan nomor punggung 32 melepaskan tembakan ke arah gawang Persebaya.

Baca Juga:

Namun, Ernando Ari tampil sigap dan berhasil menggagalkan peluang tersebut.

Persebaya kembali mengancam pada menit ke-36. Berawal dari sepak pojok yang dieksekusi Diogo Ramalho, Rachmat Irianto memenangkan duel udara dan melepaskan sundulan.

Persebaya Surabaya menang 1-0 atas Penang FC di GBT. Gol tunggal Bajul Ijo dicetak Welber Mota pada menit ke-79.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   persebaya vs penang fc Welber Mota hasil pertandingan Persebaya laga pramusim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU