Persebaya Menang 1-0 atas Penang FC, Gol Atraktif Welber Mota Jadi Penentu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya mengakhiri rangkaian pramusim dengan kemenangan tipis 1-0 atas Penang FC dalam laga International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (15/8) malam.

Gol tunggal kemenangan Bajul Ijo dicetak Welber Mota pada menit ke-79.

Persebaya langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Serangan cepat yang dibangun anak asuh Bernardo Tavares beberapa kali mengancam pertahanan Penang FC.

Namun, peluang tersebut belum mampu menghasilkan gol dan hanya berbuah sepak pojok yang masih dapat diamankan lini belakang The Panthers.

Penang FC kemudian berusaha keluar dari tekanan. Tim asal Malaysia itu beberapa kali mencoba membangun serangan, tetapi pertahanan Persebaya tampil cukup solid.

Peluang berbahaya Penang FC baru tercipta pada menit ke-25. Muhammad Shahrel Fikri yang mengenakan nomor punggung 32 melepaskan tembakan ke arah gawang Persebaya.

Namun, Ernando Ari tampil sigap dan berhasil menggagalkan peluang tersebut.

Persebaya kembali mengancam pada menit ke-36. Berawal dari sepak pojok yang dieksekusi Diogo Ramalho, Rachmat Irianto memenangkan duel udara dan melepaskan sundulan.