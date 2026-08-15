Persebaya Jadi Lawan Terakhir Penang FC, Wan Rohaimi Bicara Tekanan Bonek

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Penang FC Wan Rohaimi menjadikan duel kontra Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (15/8), sebagai ujian terakhir sebelum menghadapi Liga Super Malaysia 2026/2027.

Liga Super Malaysia musim 2026/2027 dijadwalkan mulai bergulir pada 23 Agustus mendatang.

Wan Rohaimi memastikan timnya bakal tampil serius menghadapi Persebaya yang dinilainya sebagai salah satu tim besar di Indonesia.

“Kami mengambil pertandingan ini dengan serius karena Persebaya merupakan tim besar di Liga 1 Indonesia dan menjadi laga uji coba yang baik bagi kami,” kata Wan Rohaimi saat konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT, Surabaya, Jumat (14/8).

Meski demikian, Penang FC datang ke Surabaya dengan kondisi skuad yang tidak lengkap.

Empat pemain dipastikan absen. Dua pemain tengah bergabung dengan tim nasional, sedangkan dua lainnya harus menepi karena mengalami cedera.

Wan Rohaimi menilai absennya sejumlah pemain justru menjadi kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan.

Mereka bisa bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad utama Penang FC pada kompetisi mendatang.