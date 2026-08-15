Taher Jahan Nyaman Kembali ke Indonesia, Siap Berjuang Bersama Deltras FC

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pemain asing anyar Deltras FC Taher Jahan mengaku nyaman kembali berkarier di Indonesia untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Pemain asal Iran tersebut bukan kali pertama berkarier di Tanah Air. Mantan pemain Persibo Bojonegoro itu bahkan menyebut Indonesia sudah seperti rumah kedua baginya.

Keramahan masyarakat dan dukungan suporter sepak bola menjadi alasan Taher merasa nyaman kembali bermain di Indonesia.

"Saya sangat senang bisa berada di sini lagi. Indonesia sudah seperti negara saya sendiri karena ini adalah ketiga kalinya saya datang ke Indonesia untuk bermain sepak bola," ujar Taher, Jumat (14/8).

Taher juga bersyukur mendapat kesempatan kembali berkarier di Indonesia. Kali ini, dia bergabung dengan Deltras FC, klub kebanggaan masyarakat Sidoarjo.

Menghadapi musim baru, pemain yang dikenal memiliki gaya permainan lugas itu berkomitmen memberikan kemampuan terbaik untuk membantu Deltras FC meraih hasil maksimal pada kompetisi 2026/2027.

Menurut Taher, Deltras FC merupakan klub besar yang memiliki dukungan suporter luar biasa.

Hal tersebut menjadi motivasi tambahan bagi dirinya untuk tampil maksimal dan memberikan kontribusi terbaik sepanjang musim.