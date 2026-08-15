Persebaya Vs Penang FC, Bernardo Tavares Bidik Kemenangan di Laga Pramusim Terakhir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares membidik kemenangan saat menghadapi Penang FC dalam laga pramusim terakhir di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (15/8) malam.

Bagi Tavares, pertandingan melawan klub asal Malaysia tersebut bukan sekadar laga uji coba. Duel itu menjadi kesempatan terakhir untuk mengukur kesiapan skuad sebelum menghadapi Super League 2026/2027.

“Kami harus mencoba menang sejak peluit awal karena pergantian satu atau dua pemain bukan alasan untuk tidak intens, agresif, dan bermain sesuai identitas yang kami inginkan,” kata Tavares saat konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT, Surabaya, Jumat (14/8).

Tavares menjelaskan laga tersebut juga menjadi bagian dari persiapan Persebaya untuk mengembangkan permainan secara kolektif.

Selain itu, pertandingan kontra Penang FC bakal dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini minim menit bermain.

Meski demikian, pemain pelapis tetap dituntut menunjukkan kemampuan terbaik selama latihan maupun ketika mendapat kesempatan tampil.

Menurut Tavares, laga tersebut penting untuk menguji kesiapan seluruh pemain sebelum kompetisi resmi dimulai.

Dia menilai pemain pelapis harus siap kapan pun dibutuhkan karena kompetisi bisa menghadirkan berbagai situasi, seperti cedera atau penurunan performa pemain utama.