Persik Kediri Tampil di Turnamen ASEAN, Marcos Reina Targetkan Hasil Maksimal

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri dijadwalkan ikut turnamen tingkat ASEAN yakni Malacca Governor's 77th Anniversary International Quadrangular Football Tournament 2026 di Stadion Hang Jebat, Melaka, Malaysia, mulai 15 Agustus 2026 melanjutkan agenda pramusim.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina, di Kediri, Rabu, mengatakan turnamen tersebut menjadi kesempatan penting bagi tim untuk mematangkan persiapan menghadapi musim baru sekaligus mengukur kemampuan pemain saat menghadapi klub dari negara lain.

"Kami akan bermain dua kali di kompetisi tersebut, yang sangat membantu dalam persiapan menuju musim baru. Pada saat yang sama, kami akan berkompetisi dan mencoba untuk tampil maksimal. Semua pemain akan kami coba turunkan dalam pertandingan nanti," ujar Marcos, Rabu (12/8).

Turnamen tersebut mempertemukan empat klub dari empat negara, yakni Persik Kediri, tuan rumah Melaka FC dari Malaysia, Jurong FC dari Singapura, dan Phnom Penh Crown FC dari Kamboja.

Persik dijadwalkan menjalani dua pertandingan selama mengikuti turnamen tersebut. Selain menambah pengalaman, pertandingan melawan klub Asia Tenggara menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat perkembangan skuad dan melakukan evaluasi.

Melaka FC merupakan kontestan Super League Malaysia, sedangkan Jurong FC berlaga di kompetisi teratas Singapura, Singapore Premier League. Adapun Phnom Penh Crown FC merupakan salah satu klub yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Kamboja.

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Marcos menegaskan Persik tidak hanya menjadikan turnamen tersebut sebagai bagian dari persiapan, tetapi juga menargetkan hasil maksimal dalam setiap pertandingan.

"Kami akan berusaha untuk menang. Seperti yang selalu kami lakukan dalam setiap pertandingan. Itu adalah kompetisi pramusim, tetapi juga pertandingan internasional," katanya.