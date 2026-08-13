JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Persik Kediri Tampil di Turnamen ASEAN, Marcos Reina Targetkan Hasil Maksimal

Persik Kediri Tampil di Turnamen ASEAN, Marcos Reina Targetkan Hasil Maksimal

Kamis, 13 Agustus 2026 – 12:07 WIB
Persik Kediri Tampil di Turnamen ASEAN, Marcos Reina Targetkan Hasil Maksimal - JPNN.com Jatim
Pelatih Persik Kediri Marcos Reina saat melatih tim di Kediri, Jawa Timur, Rabu (12/8/2026). Persik Kediri dijadwalkan ikut turnamen tingkat ASEAN yakni Malacca Governor's 77th Anniversary International Quadrangular Football Tournament 2026 di Stadion Hang Jebat, Melaka, Malaysia, sebelum agenda pramusim. ANTARA/ HO-Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri dijadwalkan ikut turnamen tingkat ASEAN yakni Malacca Governor's 77th Anniversary International Quadrangular Football Tournament 2026 di Stadion Hang Jebat, Melaka, Malaysia, mulai 15 Agustus 2026 melanjutkan agenda pramusim.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina, di Kediri, Rabu, mengatakan turnamen tersebut menjadi kesempatan penting bagi tim untuk mematangkan persiapan menghadapi musim baru sekaligus mengukur kemampuan pemain saat menghadapi klub dari negara lain.

"Kami akan bermain dua kali di kompetisi tersebut, yang sangat membantu dalam persiapan menuju musim baru. Pada saat yang sama, kami akan berkompetisi dan mencoba untuk tampil maksimal. Semua pemain akan kami coba turunkan dalam pertandingan nanti," ujar Marcos, Rabu (12/8).

Baca Juga:

Turnamen tersebut mempertemukan empat klub dari empat negara, yakni Persik Kediri, tuan rumah Melaka FC dari Malaysia, Jurong FC dari Singapura, dan Phnom Penh Crown FC dari Kamboja.

Persik dijadwalkan menjalani dua pertandingan selama mengikuti turnamen tersebut. Selain menambah pengalaman, pertandingan melawan klub Asia Tenggara menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat perkembangan skuad dan melakukan evaluasi.

Melaka FC merupakan kontestan Super League Malaysia, sedangkan Jurong FC berlaga di kompetisi teratas Singapura, Singapore Premier League. Adapun Phnom Penh Crown FC merupakan salah satu klub yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Kamboja.

Baca Juga:

Marcos menegaskan Persik tidak hanya menjadikan turnamen tersebut sebagai bagian dari persiapan, tetapi juga menargetkan hasil maksimal dalam setiap pertandingan.

"Kami akan berusaha untuk menang. Seperti yang selalu kami lakukan dalam setiap pertandingan. Itu adalah kompetisi pramusim, tetapi juga pertandingan internasional," katanya.

Persik Kediri mengikuti turnamen internasional di Malaysia mulai 15 Agustus 2026. Marcos Reina menargetkan hasil maksimal dan menguji kekuatan skuad.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persik Kediri turnamen asean 2026 Marcos Reina turnamen sepak bola malaysia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU