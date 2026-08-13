Fisik Pemain Deltras FC Mulai Membaik, Leonard Tupamahu Siapkan 3-4 Uji Coba

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu menyebut kondisi fisik anak asuhnya mulai menunjukkan peningkatan setelah menjalani persiapan menghadapi kompetisi Championship 2026/2027.

Leonard mengatakan persoalan fisik menjadi salah satu perhatian utama tim setelah pemain menjalani jeda kompetisi selama sekitar dua bulan pada musim lalu.

Menurut dia, masa libur yang cukup panjang membuat sejumlah pemain mengalami masalah otot ketika kembali menjalani program latihan dengan intensitas tinggi.

"Memang yang agak sedikit kami khawatirkan karena libur kemarin jeda kompetisi dua bulan terlalu lama, sehingga ketika masuk masa pelatihan yang berat, mereka mengalami banyak masalah, terutama di otot," kata Leonard, Rabu (12/8).

Dia menjelaskan kondisi tersebut terus dibenahi secara bertahap melalui program latihan yang telah disiapkan tim pelatih. Daya tahan pemain, kata Leonard, juga mulai mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi ketika tim pertama kali memulai persiapan pada akhir bulan lalu.

Meski demikian, aspek kekuatan masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim berjuluk The Lobster tersebut. Pasalnya, beban latihan yang diberikan cukup berat, sementara kondisi fisik sebagian pemain dinilai belum sepenuhnya berada pada level ideal.

Selain pembenahan fisik, Leonard juga mengevaluasi perkembangan tim melalui dua laga uji coba tertutup yang telah dijalani Deltras FC. Dia menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi fokus utama dalam uji coba tersebut.

Leonard lebih memilih melihat sejauh mana para pemain mampu menerapkan filosofi permainan dan instruksi taktikal yang diberikan tim pelatih. Menurut dia, para pemain Deltras FC mampu memahami dan menjalankan instruksi taktikal dalam waktu relatif cepat.