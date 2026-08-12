Deltras FC Datangkan 2 Pemain Berpengalaman, Targetnya Jelas: Kembali ke Liga 1

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras FC Sidoarjo mendatangkan dua pemain berpengalaman, yakni penjaga gawang Samuel Reimas dan gelandang senior Rizky Pellu, untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi Championship 2026/27.

Kedua pemain tersebut diharapkan mampu menambah kekuatan Deltras sekaligus membantu tim berjuluk The Lobster memenuhi target promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Samuel Reimas didatangkan dari Persipura Jayapura. Dia menyambut antusias kesempatan bergabung dengan Deltras.

Menurut Samuel, Deltras memiliki fondasi, sejarah, dan semangat juang yang menjadi daya tarik tersendiri baginya.

"Kalau menurut saya, Deltras ini tim yang bagus, tim yang punya spirit. Kita tahu rekam jejaknya juga bagus. Saya senang bisa bergabung di tim yang bagus ini," ujar Samuel.

Mantan pemain Persipura tersebut berharap dapat memberikan kontribusi maksimal untuk membantu Deltras tampil lebih baik dibandingkan musim sebelumnya.

Samuel juga ingin berkembang bersama The Lobster sekaligus membantu klub mencapai level tertinggi pada kompetisi musim ini.

Sementara itu, Rizky Pellu bergabung dengan Deltras setelah sebelumnya memperkuat Malut United. Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan dirinya datang dengan misi membantu Deltras mewujudkan target yang telah ditetapkan manajemen.