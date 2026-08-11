Pernah Bawa PSS Sleman Naik Kasta, Ichsan Pratama Kini Punya Misi Bersama Deltras FC

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras FC resmi mendapatkan tambahan tenaga berpengalaman untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Gelandang senior Ichsan Pratama bergabung dengan klub berjuluk The Lobster tersebut setelah musim lalu memperkuat PSS Sleman.

Kehadiran Ichsan diharapkan dapat membantu Deltras FC mewujudkan target promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Ichsan mengatakan sejarah panjang Deltras menjadi salah satu alasan utama dirinya menerima pinangan klub kebanggaan masyarakat Sidoarjo tersebut.

"Deltras punya nilai sejarah yang panjang, apalagi di tahun 2000-an, tim ini bisa dibilang masuk jajaran tim besar dengan banyak pemain bintang di dalamnya," kata Ichsan dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Senin (10/8).

Menurut Ichsan, dirinya siap memberikan kontribusi maksimal bagi Deltras, baik ketika menjalankan peran sebagai pengatur permainan maupun melalui pengalaman yang dimilikinya di luar pertandingan.

Dia berharap pengalaman dan kualitasnya dapat membantu The Lobster tampil konsisten sepanjang kompetisi.

Ichsan juga optimistis Deltras mampu bersaing memperebutkan tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Semoga bisa bawa Deltras berprestasi lebih tinggi tahun ini, targetnya tentu promosi, dan saya ingin memberikan kontribusi maksimal untuk Deltras, baik di dalam maupun luar lapangan," tuturnya.