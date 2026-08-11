Persik Makin Siap Tatap Super League 2026/2027, Marcos Reina Soroti Satu Hal

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri terus mematangkan persiapan menghadapi BRI Super League musim 2026/2027. Skuad Macan Putih menjalani pemusatan latihan (TC) di Solo selama sepekan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus mematangkan pemahaman taktik sebelum kompetisi bergulir.

Pelatih Persik Marcos Reina mengatakan program latihan selama sepekan berjalan sesuai harapan.

"Secara keseluruhan, pekan ini berjalan sangat baik. Aku senang dengan progres yang diperlihatkan para pemain. Mereka terus berkembang secara fisik dan taktik," kata Reina dalam keterangannya di Kediri, Senin (10/8).

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Selama menjalani pemusatan latihan di Solo, Jose Enrique dan kawan-kawan juga berlatih bersama PSIS dan Persita sebagai bagian dari persiapan pramusim.

Reina menilai agenda tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak asuhnya. Terlebih, kedua tim tersebut telah menjalani persiapan lebih awal dibandingkan Persik.

"Kami senang dengan performa yang diperlihatkan para pemain. Berlatih bersama tim yang bagus dan memiliki persiapan satu pekan lebih awal dari kami. Jadi mereka berada di level yang berbeda. Kami bermain lebih baik, jadi itu hal yang sangat bagus," ujarnya.

Menurut Reina, latihan bersama tim lain memberikan manfaat terhadap perkembangan skuad Persik. Hal tersebut juga menjadi kesempatan bagi sejumlah pemain baru untuk lebih cepat beradaptasi dengan rekan setim dan pola permainan yang diterapkan.

Reina menyebut proses adaptasi pemain baru menjadi salah satu fokus utama selama masa pramusim.