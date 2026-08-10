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Soekarno Cup U-17 2026 Dibuka, Jawa Barat Libas Jawa Timur 4-1

Senin, 10 Agustus 2026 – 20:02 WIB
Soekarno Cup U-17 2026 Dibuka, Jawa Barat Libas Jawa Timur 4-1 - JPNN.com Jatim
Sejumlah pesepakbola Banteng Jatim melawan Banteng Jabar saat pertandingan penyisihan Grup A Soekarno Cup 2026 di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya, Senin (10/8/2016). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 400 talenta sepak bola muda dari 16 provinsi mengikuti turnamen Soekarno Cup U-17 2026 yang diinisiasi Prananda Prabowo.

Turnamen tersebut resmi dibuka di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya, Senin (10/8).

Pembukaan Soekarno Cup U-17 2026 berlangsung meriah. Atraksi drum band, musik Nusantara, hingga pertunjukan seni tradisional seperti reog, bantengan, jaranan, dan tarian kontemporer turut ditampilkan.

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Rangkaian pembukaan tersebut disaksikan lebih dari 7.000 masyarakat.

Pada laga pembuka, tim Jawa Timur menghadapi Jawa Barat di Stadion Gelora 10 November Surabaya.

Banteng Jatim U-17 harus mengakui keunggulan Banteng Jawa Barat U-17 dengan skor 1-4.

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Jawa Timur sempat unggul cepat melalui gol Umar Thoriq pada menit ke-4.

Namun, Jawa Barat mampu membalikkan keadaan lewat hattrick M Ramdan Maulana pada menit ke-25, 43, dan 79.

Soekarno Cup U-17 2026 resmi dibuka di Surabaya. Jawa Barat mengalahkan Jawa Timur dengan skor 4-1 pada laga pembuka.
Sumber Antara
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TAGS   Soekarno Cup 2026 hasil pertandingan turnamen sepak bola sepak bola indonesia jawa timur vs jawa barat

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