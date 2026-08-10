Soekarno Cup U-17 2026 Dibuka, Jawa Barat Libas Jawa Timur 4-1

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 400 talenta sepak bola muda dari 16 provinsi mengikuti turnamen Soekarno Cup U-17 2026 yang diinisiasi Prananda Prabowo.

Turnamen tersebut resmi dibuka di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya, Senin (10/8).

Pembukaan Soekarno Cup U-17 2026 berlangsung meriah. Atraksi drum band, musik Nusantara, hingga pertunjukan seni tradisional seperti reog, bantengan, jaranan, dan tarian kontemporer turut ditampilkan.

Rangkaian pembukaan tersebut disaksikan lebih dari 7.000 masyarakat.

Pada laga pembuka, tim Jawa Timur menghadapi Jawa Barat di Stadion Gelora 10 November Surabaya.

Banteng Jatim U-17 harus mengakui keunggulan Banteng Jawa Barat U-17 dengan skor 1-4.

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Jawa Timur sempat unggul cepat melalui gol Umar Thoriq pada menit ke-4.

Namun, Jawa Barat mampu membalikkan keadaan lewat hattrick M Ramdan Maulana pada menit ke-25, 43, dan 79.