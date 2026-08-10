Legenda Timnas Indonesia Beri Pesan untuk 400 Pemain Muda Soekarno Cup 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Legenda Timnas Indonesia Anang Ma'ruf mengingatkan 400 pemain muda peserta Soekarno Cup 2026 untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menampilkan kemampuan terbaik selama turnamen. Pesan tersebut disampaikan Anang saat menghadiri Gala Dinner Soekarno Cup 2026 di kawasan Kota Lama Surabaya, Minggu (9/8) malam.

"Junjung tinggi sportivitas dan fair play. Tampilkan skill dan kualitas terbaik. Raih kemenangan dengan cara yang terhormat," kata Anang.

Menurut Anang, pesan tersebut sejalan dengan tema Soekarno Cup 2026, yakni Warisi Apinya. Tema tersebut menggambarkan semangat perjuangan yang hendak diwariskan kepada generasi muda melalui sepak bola.

"Api yang kita maksud adalah api perjuangan. Semangat sportivitas, gotong royong, kerja sama untuk menjadi yang terbaik, demi bangsa dan negara," ujarnya.

Anang menilai pembinaan pemain usia muda merupakan investasi penting bagi masa depan sepak bola Indonesia. Soekarno Cup, kata dia, juga menjadi ruang bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membuka peluang ditemukannya talenta potensial yang dapat mengharumkan nama Indonesia.

Pesan serupa disampaikan mantan pesepak bola Timnas Indonesia Yusuf Ekodono. Dia mengingatkan para pemain untuk menjaga kekeluargaan dan kebersamaan meskipun datang dari daerah dengan karakter yang berbeda.

"Yang terpenting adalah kekeluargaan, kebersamaan, dan jaga sportivitas," kata Yusuf.

Yusuf menilai Soekarno Cup memberikan kesempatan bagi pemain muda dari daerah yang belum banyak terpantau melalui kompetisi seperti Piala Soeratin maupun Elite Pro Academy (EPA). Menurut dia, konsistensi penyelenggaraan Soekarno Cup diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemain sekaligus membuka peluang lahirnya talenta-talenta dari berbagai daerah.