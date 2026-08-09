Jatim Vs Jabar Jadi Laga Pembuka Soekarno Cup 2026, Ini Jadwal dan Venue-nya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 400 pesepak bola muda dari 16 provinsi di Indonesia berkumpul di Surabaya menjelang bergulirnya Soekarno Cup 2026. Para pemain datang bersama manajer, ofisial, pelatih, serta panitia pusat dan daerah dalam acara Gala Dinner Soekarno Cup 2026 di kawasan Kota Lama Surabaya, Minggu (9/8) malam.

Gala dinner tersebut menjadi momentum penyambutan sekaligus perkenalan seluruh kontingen sebelum mereka berlaga dalam turnamen yang berlangsung pada 10-24 Agustus 2026. Soekarno Cup 2026 digelar di sejumlah venue di Jawa Timur, meliputi Surabaya, Gresik, dan Bangkalan.

Juru Bicara Soekarno Cup sekaligus legenda Timnas Indonesia Anang Ma’ruf meminta seluruh pemain menjadikan turnamen tersebut sebagai ajang untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sportivitas.

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"Selamat bertanding. Junjung tinggi sportivitas dan fair play. Tampilkan skill dan kualitas terbaik. Raih kemenangan dengan cara yang terhormat," kata Anang.

Menurut Anang, pesan tersebut sejalan dengan tema Soekarno Cup 2026, yakni Warisi Apinya. Tema tersebut tidak sekadar menjadi slogan, tetapi menggambarkan semangat perjuangan yang ingin diwariskan kepada generasi muda melalui sepak bola.

"Api yang kami maksud adalah api perjuangan. Semangat sportivitas, gotong royong, kerja sama untuk menjadi yang terbaik, demi bangsa dan negara. Itulah sumber inspirasi bagi setiap peserta Soekarno Cup," ujarnya.

Soekarno Cup 2026 menjadi edisi ketiga turnamen pembinaan sepak bola usia muda tersebut. Edisi pertama digelar di Jakarta pada 2023, kemudian Bali pada 2025. Pada penyelenggaraan ketiga, Jawa Timur dipercaya menjadi tuan rumah.

Lebih dari 400 pemain muda dari 16 provinsi atau region akan bersaing dalam turnamen tersebut. Para pemain sebelumnya telah melewati proses seleksi untuk mendapatkan kesempatan tampil di salah satu ajang pembinaan sepak bola usia muda tingkat nasional.