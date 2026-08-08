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Wigi Pratama Kembali ke Deltras FC, Bawa Tekad Besar di Championship 2026/27

Sabtu, 08 Agustus 2026 – 20:12 WIB
Wigi Pratama Kembali ke Deltras FC, Bawa Tekad Besar di Championship 2026/27 - JPNN.com Jatim
Wigi Pratama kembali memperkuat Deltras FC untuk kompetisi Championship musim 2026/27 dengan tekad memberikan penampilan terbaik demi membantu tim meraih prestasi lebih baik. (ANTARA/HO-Deltras FC)

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wigi Pratama kembali memperkuat Deltras FC untuk menghadapi kompetisi Championship 2026/27.

Pemain asal Padang, Sumatera Barat, itu bertekad memberikan penampilan terbaik demi membantu The Lobster meraih prestasi lebih baik pada musim mendatang.

Wigi sebelumnya memperkuat Persik Kediri di ajang Super League 2025/26. Namun, Deltras memiliki tempat khusus dalam perjalanan karier profesional pemain tersebut.

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"Deltras bagi saya adalah rumah karena ini adalah tim profesional pertama saya dan saya sangat menghargai berada di sini," kata Wigi dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Sabtu.

Menurut Wigi, proses adaptasi bersama skuad Deltras berjalan cukup baik.

Meski harus kembali membangun hubungan dengan sejumlah pemain dan anggota tim yang baru bergabung, dia optimistis proses tersebut dapat berlangsung cepat.

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Wigi berharap kekompakan dan chemistry antara pemain, pelatih, serta seluruh tim bisa segera terbentuk sebelum kompetisi resmi bergulir.

Terkait target pribadi, pemain asal Sumatera Barat tersebut menegaskan akan berusaha memberikan kemampuan terbaik dalam setiap pertandingan.

Wigi Pratama kembali memperkuat Deltras FC di Championship 2026/27. Dia bertekad membantu tim meraih prestasi lebih baik dan meminta dukungan Deltamania.
Sumber Antara
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TAGS   Wigi Pratama Deltras FC liga 2 pegadaian championship Deltamania

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