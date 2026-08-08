Persik Kediri Resmi Datangkan Marcelo Djalo dan Park Jun Heong untuk Musim Baru

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mendatangkan dua pemain asing baru, Marcelo Djalo dan Park Jun Heong, untuk memperkuat skuad menghadapi musim kompetisi sepak bola Indonesia yang baru.

Direktur Olahraga Persik Kediri Razzi Taruna mengatakan perekrutan kedua pemain tersebut merupakan hasil evaluasi dan rapat manajemen bersama tim pelatih.

Menurut dia, Persik telah mengetahui kualitas, karakter, dan mentalitas kedua pemain sebelum memutuskan untuk merekrutnya.

"Kami percaya dengan kualitas, karakter serta mentalitas yang dimilikinya, Marcelo Djalo bisa terus berkembang dan menjadi pemain penting bagi Persik Kediri," kata Razzi dalam keterangannya di Kediri, Jumat (7/8).

Kehadiran Marcelo, kata Razzi, menjadi bagian dari upaya Persik memperkuat skuad sekaligus meningkatkan pencapaian tim dibandingkan musim sebelumnya.

Hal serupa juga menjadi pertimbangan Persik saat mendatangkan Park Jun Heong. Bek asal Korea Selatan berusia 33 tahun tersebut sebelumnya memperkuat klub Malaysia, Johor Darul Ta'zim (JDT).

Dalam dua musim terakhir, Park turut membantu klub tersebut meraih prestasi terbaik di kompetisi sepak bola Malaysia. Park juga memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi Asia dan Eropa, termasuk Thailand, Korea Selatan, Hong Kong, dan Eropa.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai Park memiliki kelebihan sebagai pemain bertahan.