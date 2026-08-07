Yusuf Ekodono dan Anang Maruf Gabung Soekarno Cup 2026, Pantau 400 Talenta Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua legenda Timnas Indonesia, Yusuf Ekodono dan Anang Maruf, bergabung dalam kepanitiaan Soekarno Cup 2026, turnamen sepak bola U-17 yang menjadi wadah pencarian talenta muda dari berbagai daerah di Indonesia.

Soekarno Cup 2026 diikuti sekitar 400 pemain muda dari 16 provinsi dan akan berlangsung di Surabaya, Gresik, serta Bangkalan pada 10-24 Agustus 2026.

Selain menjadi juru bicara, Yusuf dan Anang juga akan memantau permainan para pemain muda untuk memilih pemain terbaik atau man of the match pada setiap pertandingan.

Baca Juga: 16 Tim dari Papua hingga Sumut Siap Bersaing di Soekarno Cup 2026 Jatim

Keduanya bergabung karena memiliki komitmen yang sama terhadap pembinaan pemain usia muda.

Terlebih, Soekarno Cup telah memasuki penyelenggaraan ketiga. Turnamen tersebut sebelumnya digelar di Jakarta pada 2023 dan Bali pada 2025.

Yusuf dan Anang menilai Soekarno Cup memiliki visi yang sejalan dengan upaya memperluas pembinaan talenta sepak bola nasional melalui kompetisi yang inklusif dan berkualitas.

Sebagai juru bicara Soekarno Cup, Anang Maruf mengatakan masa depan sepak bola Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan membangun fondasi pembinaan sejak usia muda.

Mantan bek kanan Timnas Indonesia yang mencatatkan 31 penampilan bersama skuad Garuda itu menilai masih banyak pemain berbakat di berbagai daerah yang belum mendapatkan akses ke kompetisi resmi.