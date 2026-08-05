Jadwal Padat, Lucho Akui Pemain Persib Sangat Lelah Jelang Final

jatim.jpnn.com, GIANYAR - Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea mengungkapkan kegembiraannya setelah tim berjuluk Maung Bandung itu memastikan diri melaju ke final Piala Presiden 2026.

Pemain yang akrab disapa Lucho tersebut menilai keberhasilan Persib Bandung melangkah ke partai puncak merupakan pencapaian yang patut disyukuri.

Pemain berkebangsaan Argentina itu mengatakan Persib kini fokus memulihkan kondisi fisik setelah menjalani pertandingan dengan jeda waktu yang cukup singkat. Lucho berharap seluruh pemain dalam kondisi sehat agar dapat memberikan penampilan terbaik pada laga final.

"Kita harus lihat bagaimana kondisi semua orang. Saya harap, semuanya sehat. Kami akan berusaha memberikan penampilan yang terbaik di final dan tentu saja, kami pun senang bisa berada di final," kata Lucho dikutip dari laman resmi klub, Rabu (5/8).

Persib Bandung memastikan tiket final setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada babak semifinal. Dua gol Persib dicetak Uilliam Barros dan Balsa Sekulic.

Mengenai pertandingan melawan Persija, mantan pemain Perak FC itu menilai Persib mampu mengendalikan permainan, terutama pada babak pertama. Namun, Persib harus beradaptasi dengan kondisi lapangan serta cuaca yang cukup menyulitkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Memasuki babak kedua, energi para pemain mulai terkuras setelah menjalani rangkaian pertandingan dalam waktu yang berdekatan. Lucho bahkan mengakui kondisi fisik pemain Persib cukup terkuras menjelang pertandingan final.

"Kalau kalian semua bertanya kepada orang-orang yang berada di ruang ganti, saya tidak tahu bagaimana kami akan menjalani final nanti karena amat sangat lelah," ujarnya.