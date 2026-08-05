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Shin Tae-yong Ungkap Hal yang Paling Disayangkan Saat Persija Kalah dari Persib

Rabu, 05 Agustus 2026 – 11:36 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Hal yang Paling Disayangkan Saat Persija Kalah dari Persib - JPNN.com Jatim
Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong (kiri) bersama bek kiri Persija Pratama Arhan memberikan keterangan pers setelah kalah 1-2 melawan Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

jatim.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menyoroti absennya penonton saat timnya menghadapi Persib Bandung pada semifinal Piala Presiden 2026. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, kehadiran penonton sangat penting karena dapat memberikan energi tambahan bagi para pemain yang sedang bertanding.

"Ada satu hal yang sangat disayangkan adalah tidak ada penonton," kata Shin Tae-yong seusai pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (4/8).

Shin Tae-yong mengakui dirinya tidak puas dengan hasil pertandingan setelah Persija harus mengakui keunggulan Persib dengan skor 1-2. Pelatih yang akrab disapa STY itu berjanji akan melakukan evaluasi terhadap permainan anak asuhnya setelah Macan Kemayoran tersingkir dari turnamen pramusim tersebut.

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Piala Presiden 2026 menjadi turnamen pertama Shin Tae-yong sejak dipercaya menangani Persija Jakarta. Selain mengevaluasi hasil pertandingan, STY juga memiliki pekerjaan rumah untuk membangun kekompakan skuad Macan Kemayoran.

Bek kiri Persija Pratama Arhan mengakui penampilan timnya pada babak pertama saat menghadapi Persib belum maksimal. Menurut dia, Persija masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi karena banyak pemain baru yang bergabung dengan tim.

Skuad Macan Kemayoran juga masih dalam proses menyesuaikan taktik yang diterapkan Shin Tae-yong.

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"Jadi menurut saya, butuh waktu saja menyesuaikan taktik pelatih," ujar Arhan.

Persija akhirnya harus mengakhiri perjalanan di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib pada semifinal. Persib lebih dulu unggul melalui Uilliam Barros Pereira pada menit ke-25 dan Balsa Sekulic melalui tendangan penalti empat menit kemudian.

Shin Tae-yong menyoroti semifinal Piala Presiden 2026 tanpa penonton setelah Persija kalah 1-2 dari Persib Bandung.
Sumber Antara
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TAGS   Shin Tae-yong Persija Persib piala presiden 2026 sepak bola indonesia pertandingan tanpa penonton

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