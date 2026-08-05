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Persib Main di Final Kurang dari 72 Jam, Igor Tolic Bicara Soal Kondisi Pemain

Rabu, 05 Agustus 2026 – 11:06 WIB
Persib Main di Final Kurang dari 72 Jam, Igor Tolic Bicara Soal Kondisi Pemain - JPNN.com Jatim
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic (kanan) bersama gelandang Luciano Guaycochea dalam sesi jumpa pers usai menang 2-1 melawan Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

jatim.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memprioritaskan pemulihan kondisi fisik para pemain menjelang final Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung Kamis (6/8).

Persib hanya memiliki waktu kurang dari 72 jam untuk memulihkan kondisi pemain setelah mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada semifinal di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam.

Igor menilai waktu pemulihan menjadi hal penting bagi Maung Bandung, terutama karena sejumlah pemain juga memiliki agenda bersama tim nasional.

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"Kami harus melindungi kesehatan pemain untuk pertandingan selanjutnya, untuk karier mereka, untuk kompetisi Asia dan tim nasional," kata Igor seusai pertandingan Persib melawan Persija.

Pelatih asal Kroasia itu kemudian menyinggung ketentuan yang ditetapkan FIFA terkait waktu istirahat pemain di antara dua pertandingan. Menurut Igor, terdapat ketentuan mengenai jeda istirahat minimum 72 jam yang bertujuan melindungi kondisi fisik dan mental pesepak bola.

Dia menilai aspek tersebut penting diperhatikan karena Persib memiliki sejumlah pemain yang juga menjadi bagian dari tim nasional.

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"Tujuannya untuk melindungi fisik dan mental seluruh pemain sepak bola," ujarnya.

Igor menyebut setidaknya tujuh pemain Persib juga memperkuat tim nasional. Selain itu, Maung Bandung harus menghadapi jadwal kompetisi yang sangat padat. Persib akan menjalani sekitar 65 pertandingan dalam berbagai kompetisi sehingga kondisi kesehatan pemain menjadi salah satu aspek yang sangat krusial.

Pelatih Persib Igor Tolic menyoroti waktu pemulihan pemain yang kurang dari 72 jam sebelum final Piala Presiden 2026.
Sumber Antara
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TAGS   Persib igor tolic piala presiden 2026 waktu pemulihan pemain kondisi pemain Persib final piala presiden

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