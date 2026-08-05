Yuran Fernandes Jadi Pahlawan, Persebaya Singkirkan Arema dan Lolos ke Final

jatim.jpnn.com, GIANYAR - Persebaya Surabaya memastikan tiket ke final Piala Presiden 2026 setelah menundukkan Arema FC dengan skor 1-0 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (4/8) malam.

Gol tunggal kemenangan Bajul Ijo dicetak Yuran Fernandes pada masa tambahan waktu babak pertama. Dengan hasil tersebut, Persebaya akan menghadapi Persib Bandung pada partai final Piala Presiden 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8).

Pertandingan derbi Jawa Timur antara Arema FC dan Persebaya berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim saling melancarkan serangan, tetapi tidak ada gol yang tercipta hingga waktu normal babak pertama berakhir.

Arema FC sempat mencetak gol pada menit ke-18. Namun, gol tersebut dianulir setelah wasit Candra asal Kota Padang, Sumatera Barat, melakukan pengecekan melalui video assistant referee (VAR).

Hasil tinjauan VAR menunjukkan pemain Arema berada dalam posisi offside sehingga gol tersebut tidak disahkan. Persebaya akhirnya memecah kebuntuan pada masa tambahan waktu babak pertama.

Yuran Fernandes berhasil menjebol gawang Arema yang dikawal Adi Satryo. Gol tersebut membuat Bajul Ijo unggul 1-0 hingga kedua tim memasuki ruang ganti.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan semakin meningkat. Arema yang berada dalam posisi tertinggal terus berupaya mencari gol penyeimbang. Namun, Persebaya juga beberapa kali memberikan ancaman melalui serangan balik.

Pelatih kedua tim melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menambah tenaga baru di lapangan. Arema berusaha meningkatkan tekanan, sedangkan Persebaya berupaya mempertahankan keunggulan.