JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Persib Tekuk Persija 2-1, Maung Bandung Lolos ke Final Piala Presiden 2026

Persib Tekuk Persija 2-1, Maung Bandung Lolos ke Final Piala Presiden 2026

Rabu, 05 Agustus 2026 – 09:44 WIB
Persib Tekuk Persija 2-1, Maung Bandung Lolos ke Final Piala Presiden 2026 - JPNN.com Jatim
Persib Bandung melibas Persija Jakarta 2-1 pada babak semifinal Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

jatim.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung memastikan tiket ke final Piala Presiden 2026 setelah menundukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada babak semifinal di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore.

Maung Bandung tampil dominan sejak awal pertandingan yang dipimpin wasit asal Jepang, Yudai Yamamoto.

Persib yang mengenakan jersi biru lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Sementara Persija yang tampil tanpa dukungan suporter dan penonton memilih bermain lebih bertahan.

Baca Juga:

Tekanan Persib akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-25. Penyerang Uilliam Barros Pereira berhasil membobol gawang Persija yang dikawal Teja Paku Alam melalui tendangan keras.

Persib makin menjauh empat menit kemudian. Maung Bandung mendapat hadiah penalti setelah pemain Persija melakukan pelanggaran di dalam area terlarang.

Balsa Sekulic yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangannya berhasil menggetarkan gawang Persija pada menit ke-29. Persib unggul 2-0.

Baca Juga:

Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir. Persija memasuki ruang ganti dengan defisit dua gol.

Memasuki babak kedua, Macan Kemayoran mulai meningkatkan tekanan. Persija mencoba memanfaatkan serangan balik untuk memperkecil ketertinggalan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, tetapi belum ada yang mampu dikonversi menjadi gol.

Persib Bandung mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada semifinal Piala Presiden 2026. Maung Bandung lolos ke final dan menunggu lawan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   persib vs persija hasil pertandingan maung bandung piala presiden 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU