Persib Tekuk Persija 2-1, Maung Bandung Lolos ke Final Piala Presiden 2026

jatim.jpnn.com, GIANYAR - Persib Bandung memastikan tiket ke final Piala Presiden 2026 setelah menundukkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada babak semifinal di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (4/8) sore.

Maung Bandung tampil dominan sejak awal pertandingan yang dipimpin wasit asal Jepang, Yudai Yamamoto.

Persib yang mengenakan jersi biru lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Sementara Persija yang tampil tanpa dukungan suporter dan penonton memilih bermain lebih bertahan.

Tekanan Persib akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-25. Penyerang Uilliam Barros Pereira berhasil membobol gawang Persija yang dikawal Teja Paku Alam melalui tendangan keras.

Persib makin menjauh empat menit kemudian. Maung Bandung mendapat hadiah penalti setelah pemain Persija melakukan pelanggaran di dalam area terlarang.

Balsa Sekulic yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangannya berhasil menggetarkan gawang Persija pada menit ke-29. Persib unggul 2-0.

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Keunggulan tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir. Persija memasuki ruang ganti dengan defisit dua gol.

Memasuki babak kedua, Macan Kemayoran mulai meningkatkan tekanan. Persija mencoba memanfaatkan serangan balik untuk memperkecil ketertinggalan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, tetapi belum ada yang mampu dikonversi menjadi gol.