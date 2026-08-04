16 Tim dari Papua hingga Sumut Siap Bersaing di Soekarno Cup 2026 Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ajang pembinaan pesepak bola usia muda, Soekarno Cup 2026, resmi memasuki edisi ketiga. Turnamen yang mengusung semangat persatuan dari ujung timur hingga barat Indonesia itu akan mempertemukan talenta-talenta muda dari berbagai daerah, mulai Papua hingga Sumatera Utara (Sumut), di Jawa Timur.

Sebanyak 16 tim akan ambil bagian dalam turnamen tersebut. Soekarno Cup 2026 dijadwalkan bergulir mulai 10 Agustus hingga partai final pada 24 Agustus 2026.

Wakil Ketua Panitia Soekarno Cup 2026 Jatim Eri Eriawan mengatakan turnamen tersebut tidak hanya ditujukan untuk mencari juara, tetapi juga memberikan panggung kepada talenta-talenta lokal yang belum banyak tersentuh kompetisi.

"Kami ingin Soekarno Cup menyatukan talenta muda lewat sepak bola, sekaligus memperluas ekosistem pembinaan bagi anak-anak muda Indonesia," ujar Eri di Surabaya, Selasa (4/8/2026).

Untuk menjaga Soekarno Cup tetap menjadi wadah pembinaan akar rumput, panitia menerapkan regulasi ketat terkait pemain.

Pesepak bola yang didaftarkan tidak boleh berstatus pemain profesional maupun pernah bermain di Elite Pro Academy (EPA), Liga 1, Liga 2, atau Liga 3 Indonesia. Setiap tim diperbolehkan mendaftarkan maksimal 25 pemain yang terdiri atas 20 pemain U-17 dan lima pemain senior.

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"Dalam setiap pertandingan, tim hanya boleh memainkan maksimal tiga pemain senior di lapangan," jelas Eri.

Soekarno Cup 2026 juga memberikan ruang bagi perempuan dalam perangkat pertandingan. Tiga wasit perempuan berlisensi PSSI ditugaskan memimpin pertandingan sejak babak penyisihan hingga fase gugur.nDari sisi hadiah, turnamen tersebut menyediakan total hadiah ratusan juta rupiah.