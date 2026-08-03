Semifinal Piala Presiden 2026 di Bali, Nasib Suporter Masih Jadi Tanda Tanya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Semifinal Piala Presiden 2026 akan digelar di Bali pada Selasa (4/8). Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah pertandingan empat besar tersebut dapat disaksikan suporter secara langsung dari stadion.

Empat tim yang memastikan tiket semifinal ialah Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, dan Arema FC.

Berdasarkan format silang, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta. Sementara itu, Persebaya Surabaya bakal berjumpa Arema FC dalam duel yang sarat rivalitas, yakni Derbi Jawa Timur.

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Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait mengatakan pihaknya masih mengupayakan agar pertandingan semifinal dapat digelar dengan aman dan nyaman, termasuk bagi suporter.

"Tadi saya sudah jawab kami usahakan, kami perjuangkan, kami doakan. Kayak berapa hari di Surabaya ini bisa aman bisa bersih nyaman didoakan dan diperjuangkan," kata Maruarar di Balai Kota Surabaya, Minggu (2/8).

Menurut dia, keinginan menghadirkan pertandingan yang aman dan nyaman harus dibarengi dengan langkah konkret serta persiapan matang.

"Kami doakan, kami usahakan, kami perjuangkan. Enggak bisa harapan tanpa langkah-langkah nyata, tanpa persiapan-persiapan nyata. Itu akan menjadi harapan terus," ujarnya.

Maruarar tidak menjelaskan secara detail mekanisme yang tengah disiapkan untuk memastikan pertandingan semifinal bisa dihadiri penonton.