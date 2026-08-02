Port FC Tersingkir dari Piala Presiden 2026, Sarawut Treephan Soroti Kartu Merah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Port FC Sarawut Treephan mengaku kecewa setelah timnya gagal melaju ke semifinal Piala Presiden 2026.

Port FC harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya dengan skor 1-2 pada laga terakhir Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur, Sabtu malam.

Sarawut menilai kartu merah yang diterima timnya pada babak kedua turut memengaruhi hasil pertandingan. Menurut dia, Port FC juga terlalu mudah kebobolan setelah bermain dengan 10 pemain.

"Tentu kami sangat kecewa tidak lolos. Kami kehilangan satu pemain di babak kedua dan kebobolan dengan cara yang terlalu mudah," kata Sarawut dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Kekalahan tersebut, lanjut dia, menjadi bahan evaluasi bagi Port FC. Salah satu yang menjadi perhatian ialah bagaimana tim menghadapi situasi ketika harus bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.

Sarawut juga akan mengevaluasi organisasi pertahanan agar timnya tidak kembali mudah kehilangan konsentrasi dan kebobolan.

Selain performa tim, kondisi fisik pemain juga menjadi perhatian. Sarawut menyebut pihaknya akan memantau sejumlah pemain yang mengalami cedera agar dapat segera menjalani proses pemulihan.

Sementara itu, kiper Port FC Michael Falkesgaard menilai seluruh peserta Piala Presiden 2026 memiliki kualitas yang cukup baik.