Persebaya Juara Grup B, Bernardo Tavares Ungkap 2 Pekerjaan Rumah Bajul Ijo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya menjadi pemuncak Grup B Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Port FC dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (1/8) malam.

Meski berhasil meraih kemenangan dan memastikan tiket semifinal, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai skuad Bajol Ijo masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenahi.

Pelatih asal Portugal itu menyebut kualitas penguasaan bola dan pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan menjadi dua aspek yang perlu mendapat perhatian.

"Ini masih pramusim. Tentu masih banyak hal yang harus kami lakukan dan kami ubah jika ingin menjadi tim yang lebih baik," kata Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Tavares menilai Persebaya seharusnya mampu mengendalikan permainan dengan lebih baik ketika sudah unggul 2-1 dan Port FC bermain dengan 10 pemain.

Menurut dia, Bajol Ijo seharusnya bisa menciptakan lebih banyak peluang dan menambah keunggulan.

"Kalau umpan kami lebih akurat dan pengambilan keputusan lebih baik, kami bisa mencetak gol ketiga atau keempat," ujarnya.

Tavares menjelaskan sejumlah kekurangan tersebut tidak lepas dari proses adaptasi skuad Persebaya yang mengalami banyak perubahan pada musim ini.