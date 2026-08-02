Persebaya Comeback, Port FC Ditaklukkan 2-1 di Piala Presiden 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya memastikan diri menjadi juara Grup B Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan Port FC dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (1/8) malam.

Persebaya sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Issam Abdallah Saif Al Sabhi pada menit ke-30.

Namun, Bajul Ijo mampu bangkit dan membalikkan keadaan melalui gol Miguel Pereira pada menit ke-40 serta Alex Martins pada menit ke-47.

Kemenangan tersebut membuat Persebaya menyapu bersih tiga pertandingan di Grup B dan mengamankan posisi puncak klasemen. Hasil ini sekaligus memastikan Bajul Ijo melaju ke semifinal Piala Presiden 2026.

Port FC langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Pada menit ketiga, Bordin Phala dan Matheus Almeida bergantian mengancam gawang Persebaya. Namun, kedua peluang tersebut masih mampu digagalkan kiper Reza Arya.

Persebaya merespons melalui Miguel Pereira pada menit ke-11. Namun, tendangannya masih bisa diamankan kiper Port FC Michael Falkesgaard.

Port FC akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-30.

Issam Abdallah memanfaatkan bola muntah hasil sundulan Bordin Phala untuk menjebol gawang Persebaya dan membawa tim asal Thailand itu unggul 1-0.