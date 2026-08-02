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JPNN.com Jatim Olahraga Persebaya Comeback, Port FC Ditaklukkan 2-1 di Piala Presiden 2026

Persebaya Comeback, Port FC Ditaklukkan 2-1 di Piala Presiden 2026

Minggu, 02 Agustus 2026 – 11:36 WIB
Persebaya Comeback, Port FC Ditaklukkan 2-1 di Piala Presiden 2026 - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Persebaya Surabaya Alex Martins melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Port FC pada pertandingan penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (1/8/2026) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya memastikan diri menjadi juara Grup B Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan Port FC dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (1/8) malam.

Persebaya sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Issam Abdallah Saif Al Sabhi pada menit ke-30.

Namun, Bajul Ijo mampu bangkit dan membalikkan keadaan melalui gol Miguel Pereira pada menit ke-40 serta Alex Martins pada menit ke-47.

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Kemenangan tersebut membuat Persebaya menyapu bersih tiga pertandingan di Grup B dan mengamankan posisi puncak klasemen. Hasil ini sekaligus memastikan Bajul Ijo melaju ke semifinal Piala Presiden 2026.

Port FC langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Pada menit ketiga, Bordin Phala dan Matheus Almeida bergantian mengancam gawang Persebaya. Namun, kedua peluang tersebut masih mampu digagalkan kiper Reza Arya.

Persebaya merespons melalui Miguel Pereira pada menit ke-11. Namun, tendangannya masih bisa diamankan kiper Port FC Michael Falkesgaard.

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Port FC akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-30.

Issam Abdallah memanfaatkan bola muntah hasil sundulan Bordin Phala untuk menjebol gawang Persebaya dan membawa tim asal Thailand itu unggul 1-0.

Persebaya Surabaya mengalahkan Port FC 2-1 dan memastikan diri sebagai juara Grup B Piala Presiden 2026. Bajul Ijo akan menghadapi Arema FC di semifinal.
Sumber Antara
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TAGS   Persebaya Persebaya vs Port FC port fc sepak bola indonesia piala presiden 2026

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