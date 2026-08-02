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PSMS Takluk 1-4 dari Persija, Eko Purdjianto Ungkap Masalah yang Bikin Ayam Kinantan Kebobolan

Minggu, 02 Agustus 2026 – 10:35 WIB
PSMS Takluk 1-4 dari Persija, Eko Purdjianto Ungkap Masalah yang Bikin Ayam Kinantan Kebobolan - JPNN.com Jatim
Penjaga gawang PSMS Medan Rudi Nurdin Rajak (ketiga kanan) menepis bola tembakan pesepak bola Persija Jakarta pada pertandingan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PSMS Medan harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dengan skor 1-4 pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (1/8).

Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto mengakui lemahnya antisipasi bola mati menjadi salah satu faktor yang membuat timnya harus menelan kekalahan.

"Selamat buat Persija yang menang 4-1. Ke depan kami akan memperbaiki kelemahan, terutama dari bola-bola servis yang beberapa kali membuat kami kebobolan," kata Eko dalam konferensi pers seusai pertandingan.

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PSMS sebenarnya melakukan sejumlah perubahan pada babak kedua. Namun, perubahan tersebut tidak cukup untuk membendung Persija yang tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang.

Eko mengatakan beberapa pemain belakang, terutama bek kanan, tidak dapat tampil karena mengalami cedera.

Situasi tersebut membuat dirinya melakukan perubahan posisi terhadap sejumlah pemain, termasuk Ikhsan Chan.

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Ikhsan sempat dimainkan sebagai bek kanan sebelum digeser ke posisi sayap kiri pada babak kedua. Menurut Eko, posisi tersebut lebih sesuai dengan karakter permainan pemainnya.

"Ikhsan lebih bagus bermain di depan, terutama di sayap kiri. Dari perubahan itu juga lahir proses gol yang kami cetak," ujarnya.

PSMS Medan kalah 1-4 dari Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. Pelatih Eko Purdjianto menyoroti lemahnya antisipasi bola mati.
Sumber Antara
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TAGS   PSMS Medan eko purdjianto Persija piala presiden 2026 liga 2

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