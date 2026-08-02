Persija Menang 4-1, Shin Tae-yong Bicara Pemain Muda hingga Target Papan Atas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong memuji semangat juang anak asuhnya setelah meraih kemenangan perdana dengan mengalahkan PSMS Medan 4-1 pada laga Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (1/8).

Shin secara khusus mengapresiasi para pemain muda Persija yang menunjukkan semangat hingga pertandingan berakhir.

"Ini kemenangan pertama kami di pertandingan resmi. Saya sangat berterima kasih kepada para pemain. Sampai akhir tidak ada yang menyerah dan kemauan mereka sangat tinggi," kata Shin dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, kemenangan atas PSMS menjadi modal penting bagi Persija untuk menjaga peluang melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026.

Meski demikian, Shin menilai Persija masih membutuhkan waktu untuk berkembang.

Dia menyebut tim belum menjalani persiapan secara ideal sebelum mengikuti turnamen pramusim tersebut.

Shin juga memastikan bakal memberikan kesempatan bermain kepada seluruh pemain apabila Persija lolos ke semifinal.

"Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar semua pemain bisa mendapatkan kesempatan bermain," ujarnya.