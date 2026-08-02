Persija Bantai PSMS 4-1, Macan Kemayoran Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persija Jakarta memastikan langkah ke semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan PSMS Medan dengan skor telak 4-1 pada laga Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (1/8).

Empat gol Persija masing-masing dicetak Arlyansyah pada menit ke-23, Victor Dethan menit ke-80, Agi Firmansyah menit ke-84, dan Gustavo Almeida menit ke-88..

Sementara itu, PSMS Medan sempat menyamakan kedudukan melalui Ikhsan Chan pada menit ke-60.

Persija langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Peluang pertama didapat pada menit kelima melalui aksi Eksel Timothy. Memanfaatkan serangan balik cepat, Eksel melepaskan tendangan salto, tetapi bola belum mengarah ke gawang.

Persija terus menekan melalui permainan umpan pendek dan high pressing yang dimotori Witan Sulaeman, Rio Fahmi, dan Fajar Fathurrahman.

Tekanan tersebut beberapa kali memaksa PSMS melakukan kesalahan ketika membangun serangan. Tim berjuluk Ayam Kinantan itu berupaya keluar dari tekanan melalui Angelo Meneses dan Manahati Lestusen.

Persija akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-23.