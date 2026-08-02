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Persija Bantai PSMS 4-1, Macan Kemayoran Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026

Minggu, 02 Agustus 2026 – 08:33 WIB
Persija Bantai PSMS 4-1, Macan Kemayoran Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026 - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Persija Jakarta Witan Sulaeman (tengah) menendang bola saat menghadapi PSMS Medan pada pertandingan penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (1/8/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persija Jakarta memastikan langkah ke semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan PSMS Medan dengan skor telak 4-1 pada laga Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (1/8).

Empat gol Persija masing-masing dicetak Arlyansyah pada menit ke-23, Victor Dethan menit ke-80, Agi Firmansyah menit ke-84, dan Gustavo Almeida menit ke-88..

Sementara itu, PSMS Medan sempat menyamakan kedudukan melalui Ikhsan Chan pada menit ke-60.

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Persija langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Peluang pertama didapat pada menit kelima melalui aksi Eksel Timothy. Memanfaatkan serangan balik cepat, Eksel melepaskan tendangan salto, tetapi bola belum mengarah ke gawang.

Persija terus menekan melalui permainan umpan pendek dan high pressing yang dimotori Witan Sulaeman, Rio Fahmi, dan Fajar Fathurrahman.

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Tekanan tersebut beberapa kali memaksa PSMS melakukan kesalahan ketika membangun serangan. Tim berjuluk Ayam Kinantan itu berupaya keluar dari tekanan melalui Angelo Meneses dan Manahati Lestusen.

Persija akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-23.

Persija Jakarta menang 4-1 atas PSMS Medan di Piala Presiden 2026. Hasil Persebaya vs Port FC memastikan Macan Kemayoran lolos ke semifinal.
Sumber Antara
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TAGS   Persija vs PSMS Medan Persija PSMS Medan Macan Kemayoran piala presiden 2026

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