Atap Stadion Gelora Daha Jayati Mulai Dipasang Agustus, Target Rampung Desember

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus mempercepat pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati. Pemasangan rangka dan atap menjadi salah satu pekerjaan yang diprioritaskan dalam pembangunan tahap ketiga.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri Irwan Candra Wahyu Purnama mengatakan material untuk pekerjaan atap mulai dikirim ke Kediri.

Sebelumnya, tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga telah meninjau langsung proses produksi material di bengkel kerja penyedia jasa.

"Sebagian material sudah mulai dikirim ke Kediri dan paling lambat pertengahan Agustus sudah mulai pemasangan. Dari kontrak sekitar Rp57 miliar, sekitar 70 persen dialokasikan untuk pemasangan atap," kata Irwan, Jumat (31/7).

Pemasangan rangka dan atap tersebut ditargetkan mulai dikerjakan paling lambat pertengahan Agustus 2026.

Menurut Irwan, pembangunan tahap ketiga tidak hanya mencakup pekerjaan atap. Pemkab Kediri juga mengerjakan fondasi pagar keliling di zona aman stadion.

Sekitar 30 persen dari nilai kontrak tahap ketiga dialokasikan untuk pekerjaan tersebut.

Pembangunan zona keamanan stadion dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), termasuk penerapan sistem zonasi untuk mengatur pergerakan penonton sekaligus mendukung pengamanan saat pertandingan.