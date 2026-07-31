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Persebaya Hadapi Penang FC di GBT, Kesempatan Terakhir Mengasah Skuad Sebelum Liga

Jumat, 31 Juli 2026 – 09:34 WIB
Persebaya Hadapi Penang FC di GBT, Kesempatan Terakhir Mengasah Skuad Sebelum Liga - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Persebaya Surabaya Yuran Fernandes melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang PSMS Medan pada pertandingan penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GBT Surabaya, Rabu (29/7/2026) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya akan menghadapi klub asal Malaysia, Penang FC, dalam laga bertajuk International Friendly Game di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (15/8).

Laga uji coba internasional tersebut menjadi persiapan terakhir Bajul Ijo sebelum mengarungi kompetisi BRI Super League musim 2026/2027.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan pertandingan melawan Penang FC sangat penting untuk mematangkan permainan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

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"Laga melawan Penang FC menjadi kesempatan terakhir bagi kami untuk mematangkan permainan sebelum memasuki kompetisi resmi," kata Bernardo Tavares di Surabaya, Kamis (30/7).

Sebelumnya, pelatih asal Portugal itu menegaskan Piala Presiden 2026 bukan target utama Persebaya, melainkan bagian dari proses membangun skuad untuk menghadapi musim baru.

Karena itu, Bernardo melakukan rotasi pemain saat menghadapi Persija Jakarta dan PSMS Medan pada fase penyisihan Piala Presiden 2026 sebagai bagian dari evaluasi tim.

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Hasilnya, Persebaya meraih dua kemenangan beruntun dengan skor identik 1-0 atas Persija maupun PSMS.

Bahkan saat menghadapi PSMS Medan, Bajul Ijo lebih banyak menurunkan pemain lapis kedua dan ketiga sejak menit awal pertandingan.

Persebaya Surabaya akan menghadapi Penang FC dalam International Friendly Game di Stadion GBT sebagai persiapan terakhir sebelum tampil di BRI Super League.
Sumber Antara
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TAGS   Persebaya international friendly game penang fc persebaya vs penang fc BRI Super League Bernardo Tavares

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