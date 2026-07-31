Hugo Gomes Comeback ke Madura United, Begini Alasan Manajemen Memulangkannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Madura United resmi memulangkan gelandang asal Brasil Hugo Gomes untuk mengarungi kompetisi BRI Super League musim 2026/2027.

Pemain yang akrab disapa Jaja itu kembali berseragam Laskar Sape Kerrab setelah dua musim membela Dewa United FC.

Direktur Madura United Annisa Zhafarina mengatakan keputusan memulangkan Jaja bukan sekadar reuni, melainkan bagian dari strategi klub menjaga daya saing pada musim baru.

"Dengan bangga kami mengumumkan kembalinya Hugo Gomes ke keluarga besar Madura United. Bagi kami dan seluruh pendukung setia di Madura, Jaja bukan sekadar pemain hebat, tetapi sudah menjadi bagian dari jiwa tim ini," ujar Annisa dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (31/7).

Jaja sebelumnya menjadi motor permainan Madura United sebelum bergabung dengan Dewa United pada 10 Juli 2024.

Kini, gelandang berpaspor Brasil itu kembali ke klub yang pertama kali dibelanya sejak berkarier di Indonesia.

Menurut Annisa, kepulangan Jaja merupakan bentuk komitmen manajemen untuk mempertahankan standar tinggi dan ambisi klub dalam bersaing di BRI Super League 2026/2027.

"Proses reuni ini bukan sekadar tentang bernostalgia, melainkan tentang komitmen kami untuk terus menjaga standar tinggi dan ambisi klub di kompetisi," katanya.