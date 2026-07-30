Kalah dari Persebaya, Eko Purdjianto Justru Melihat Sinyal Positif di PSMS Medan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya dengan skor 0-1 pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7) malam.

Menurut Eko, ajang pramusim tersebut menjadi momentum penting untuk mematangkan permainan tim sebelum mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026/2027.

"Kami syukuri di pramusim ini pemain menjalankan instruksi dengan bagus. Ada progres untuk permainan kami dan pemantapan tim menjelang Liga 2. Apresiasi yang besar buat para pemain," ujar Eko dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Dia menilai para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik dan memberikan perlawanan sengit kepada Persebaya, termasuk sejumlah pemain yang baru mendapat kesempatan tampil.

Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia itu menyebut dua pertandingan di Piala Presiden 2026 menjadi bahan evaluasi penting untuk menyempurnakan komposisi tim.

Eko juga memastikan PSMS masih berpeluang menambah kekuatan setelah turnamen pramusim berakhir.

Menurutnya, manajemen akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memutuskan perekrutan pemain baru sesuai kebutuhan tim.

"Masih ada waktu sekitar satu setengah bulan untuk persiapan tim. Setelah Piala Presiden selesai kami akan melakukan evaluasi. Tetap akan ada perekrutan pemain setelah Piala Presiden ini," katanya.