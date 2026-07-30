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Rahasia Persebaya Menang Beruntun, Bernardo Tavares Kini Fokus Satu Hal Ini

Kamis, 30 Juli 2026 – 12:37 WIB
Rahasia Persebaya Menang Beruntun, Bernardo Tavares Kini Fokus Satu Hal Ini - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Persebaya Surabaya Ramadhan Sananta (kanan) berebut bola dengan pemain PSMS Medan Rayhan Utina (tengah) saat pertandingan penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GBT Surabaya, Rabu (29/7/2016). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares langsung mengalihkan fokus pada pemulihan kondisi pemain setelah timnya memastikan tiket semifinal Piala Presiden 2026.

Bajul Ijo mengamankan tempat di empat besar usai menundukkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga kedua Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7) malam.

Menurut Tavares, proses pemulihan menjadi prioritas utama mengingat padatnya jadwal pertandingan selama turnamen pramusim.

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"Yang paling penting sekarang adalah recovery. Pemain harus tidur dengan baik, menggunakan kompres es dan melakukan pijat agar kami bisa melihat siapa yang siap untuk pertandingan berikutnya," ujar Tavares dalam konferensi pers seusai laga.

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan laga melawan PSMS juga dimanfaatkan untuk memberikan menit bermain kepada sejumlah pemain yang masih mengalami kelelahan setelah pertandingan berintensitas tinggi menghadapi Persija Jakarta.

Meski meraih kemenangan sekaligus mempertahankan catatan nirbobol dalam dua laga, Tavares mengakui masih ada sejumlah aspek permainan yang harus dibenahi.

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Terutama penyelesaian akhir dan pengambilan keputusan saat menyerang.

"Di babak pertama kami memiliki beberapa peluang, tetapi tidak selalu diakhiri dengan tembakan. Kami juga beberapa kali melakukan transisi dengan baik, namun umpan terakhir dan pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan," katanya.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memprioritaskan pemulihan kondisi pemain setelah Bajul Ijo memastikan lolos ke semifinal Piala Presiden 2026.
Sumber Antara
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TAGS   Persebaya Bernardo Tavares BRI Super League piala presiden 2026 PSMS Medan sepak bola indonesia

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