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Hasil Persebaya vs PSMS: Bajul Ijo Melaju ke Semifinal Berkat Gol Yuran Fernandes

Kamis, 30 Juli 2026 – 11:26 WIB
Hasil Persebaya vs PSMS: Bajul Ijo Melaju ke Semifinal Berkat Gol Yuran Fernandes - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Persebaya Surabaya Yuran Fernandes melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang PSMS Medan pada pertandingan penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GBT Surabaya, Rabu (29/7/2026) malam. ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya memastikan tiket ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menundukkan PSMS Medan dengan skor tipis 1-0 pada laga penyisihan Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7).

Gol semata wayang Bajul Ijo dicetak kapten tim Yuran Fernandes pada masa injury time babak pertama.

Kemenangan ini membuat Persebaya mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dan memastikan lolos ke semifinal meski masih menyisakan satu laga melawan Port FC.

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Persebaya langsung tampil menekan sejak awal pertandingan.

Sebaliknya, PSMS Medan mencoba mengembangkan permainan melalui skema build-up dari lini belakang, tetapi kesulitan menembus rapatnya pertahanan tuan rumah.

Peluang pertama Persebaya hadir pada menit ke-19.

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Sundulan Koko Ari memanfaatkan sepak pojok Diogo Ramalho masih melambung di atas mistar gawang PSMS.

PSMS membalas ancaman pada menit ke-36 melalui Raihan. Namun, peluang tersebut masih mampu diamankan kiper Persebaya, Reza Arya.

Persebaya Surabaya memastikan lolos ke semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan PSMS Medan 1-0.
Sumber Antara
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TAGS   persebaya vs psms medan hasil pertandingan piala presiden 2026 Yuran Fernandes sepak bola indonesia tiket semifinal

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