Bukan Sekadar Turnamen, wondr Futsal Series Bangun Ekosistem Anak Muda di 40 Kota

jatim.jpnn.com, SURABAYA - CEO Games of Society Novel Leonardo menegaskan komitmen perusahaannya membangun ekosistem olahraga usia muda yang mandiri dan berkelanjutan melalui wondr Futsal Series 2026.

Hal itu disampaikan Novel saat pembukaan kompetisi futsal pelajar tersebut di Surabaya, Rabu (29/7).

Menurut dia, perkembangan Games of Society sejak berdiri pada 2022 tidak terlepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank BNI melalui wondr by BNI yang konsisten menjadi Naming Rights Partner Futsal Series.

"Pada tahun 2022, Games of Society berdiri. Hingga hari ini kami bisa berada di titik ini tentu karena kontribusi banyak stakeholder. Salah satu yang paling signifikan adalah wondr by BNI yang sejak 2024 hingga 2026 terus menjadi Naming Rights Partner Official Futsal Series," ujar Novel.

Dia menjelaskan, Games of Society memiliki misi menghadirkan dampak positif bagi generasi muda melalui futsal.

Saat ini, jaringan wondr Futsal Series telah menjangkau 40 kota di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, dengan mengandalkan tata kelola dan komersialisasi secara profesional.

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Novel menegaskan penyelenggaraan kompetisi tersebut sepenuhnya dibiayai secara mandiri tanpa menggunakan anggaran pemerintah.

"Saya bangga menyampaikan di depan media bahwa hingga hari ini kami belum pernah menerima dana sepeserpun dari pemerintah atau negara. Kami murni melakukan komersialisasi melalui sponsorship, ticketing offline, dan monetisasi privat lainnya," tuturnya.