Hasil Port FC vs Persija: Drama Empat Gol, Perebutan Tiket Semifinal Makin Panas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Port FC harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Persija Jakarta dengan skor 2-2 pada laga penyisihan Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7).

Meski gagal meraih kemenangan, wakil Thailand itu tetap bertahan di puncak klasemen sementara Grup B dengan koleksi empat poin.

Port FC sempat unggul dua gol lebih dulu melalui Peeradol Chamrasamee pada menit ke-18 dan Issam Abdallah pada menit ke-40.

Namun, Persija berhasil bangkit lewat gol Arlyansyah Abdulmanan pada menit ke-41 dan Stjepan Loncar pada menit ke-52.

Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung bermain menyerang.

Port FC lebih dulu mengancam melalui Noboru Shimura, sedangkan Persija beberapa kali mencoba membongkar pertahanan lawan melalui bola mati maupun serangan terbuka.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-18. Peeradol Chamrasamee melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper Persija Aqil Savik. Port FC pun unggul 1-0.

Persija berusaha meningkatkan tekanan, tetapi justru kembali kebobolan.

Pada menit ke-40, Issam Abdallah memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk menggandakan keunggulan Port FC menjadi 2-0.

Macan Kemayoran tidak menyerah. Satu menit menjelang turun minum, Arlyansyah Abdulmanan memperkecil ketertinggalan usai menerima umpan terobosan dari Stjepan Loncar sebelum menaklukkan kiper Port FC. Skor 2-1 bertahan hingga babak pertama usai.