Erick Thohir Targetkan Futsal Indonesia Masuk 10 Besar Dunia, Ini Strateginya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Peringkat futsal Indonesia yang kini menempati posisi kedua di Asia dinilai tidak akan bertahan tanpa regenerasi pemain yang berkelanjutan.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan kompetisi usia muda menjadi fondasi utama untuk menjaga prestasi Timnas Futsal Indonesia, baik di level Asia maupun dunia.

Hal itu disampaikan Erick saat membuka wondr Futsal Series 2026 di Surabaya, Rabu (29/7).

Menurut Erick, saat ini Indonesia berada di peringkat kedua Asia dan peringkat ke-14 dunia. Dia berharap posisi tersebut dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan hingga menembus 10 besar dunia.

"Tahun ini kita ranking dua Asia. Di dunia peringkat 14. Harapannya minimal tetap di tiga besar Asia atau dua besar, bahkan bisa masuk 10 besar dunia. Karena itu kesinambungan antara grassroot, tim nasional, dan industri harus berjalan," ujar Erick.

Dia menilai Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu kekuatan futsal dunia. Dari sekitar 300 juta penduduk Indonesia, sekitar 73 persen merupakan pencinta sepak bola dan sekitar 60 juta di antaranya berasal dari kalangan generasi muda.

"Basisnya sudah ada. Tinggal bagaimana organisasi olahraga, khususnya futsal, terus menggali potensi dari bawah. Semua cabang olahraga berlomba mencari atlet baru, dan futsal punya platform yang luar biasa," katanya.

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Erick menegaskan pembinaan atlet harus dilakukan secara konsisten melalui kompetisi yang berjenjang. Menurut dia, turnamen pelajar menjadi jalur strategis untuk mencetak pemain baru yang nantinya dapat memperkuat tim nasional.

"Jangan ngos-ngosan. Jangan hanya mengejar hasil cepat. Pembinaan itu maraton. Negara-negara kuat di futsal juga konsisten menjalankan kompetisi setiap tahun," tegasnya.