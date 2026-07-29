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Kerim Palic Resmi Tinggalkan Madura United, Ternyata Ini Alasannya

Rabu, 29 Juli 2026 – 13:08 WIB
Kerim Palic Resmi Tinggalkan Madura United, Ternyata Ini Alasannya - JPNN.com Jatim
Pesepak bola Dewa United Alexis Nahuel Messidoro (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Madura United Kerim Palic (kiri) dalam BRI Super League di Banten International Stadium (BIS), Kabupaten Serang, Banten, Kamis (16/10/2025). Madura United berhasil mengalahkan Dewa United dengan skor akhir 2-0. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/bar

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Gelandang asing Kerim Palic resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Madura United menjelang bergulirnya kompetisi BRI Super League 2026/2027.

Pemain asal Bosnia dan Herzegovina itu memilih mengakhiri kontraknya lebih cepat karena alasan keluarga.

Direktur Madura United Annisa Zhafarina mengatakan keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Kerim setibanya di Madura.

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"Kerim sebenarnya masih memiliki kontrak aktif dan berkomitmen untuk melanjutkannya bersama kami. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengakhiri kontraknya karena alasan keluarga," kata Annisa dikutip dari laman resmi I.League, Rabu (29/7).

Menurut Annisa, berbeda dengan musim-musim sebelumnya, Kerim datang ke Madura tanpa didampingi keluarganya.

Kondisi itu membuat pemain berusia 29 tahun tersebut dilanda rasa rindu dan kekhawatiran terhadap keluarga sehingga memengaruhi fokusnya selama persiapan tim.

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Manajemen Madura United mengaku berat melepas pemain yang menjadi salah satu pilar lini tengah tersebut. Namun, klub memilih menghormati keputusan sang pemain.

"Kami berat hati karena peran dia sangat penting, tetapi ini tentang kemanusiaan dan kami menghormati keputusannya. Dia datang secara langsung dan pamit secara baik-baik," ujar Annisa.

Kerim Palic resmi mengakhiri kontraknya dengan Madura United menjelang BRI Super League 2026/2027. Gelandang asal Bosnia itu mundur karena alasan keluarga
Sumber Antara
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