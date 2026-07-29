Arema FC Kalahkan Tampines Rovers 2-1, Marcos Santos Minta Singo Edan Jaga Mentalitas

jatim.jpnn.com, ACEH - Pelatih Arema FC Marcos Santos meminta para pemainnya tetap menjaga mentalitas seusai meraih kemenangan 2-1 atas Tampines Rovers pada laga kedua Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Selasa (28/7).

Menurut pelatih asal Brasil itu, kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi Singo Edan untuk menatap laga penentuan melawan DPMM FC.

"Yang paling penting adalah mentalitas. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya," kata Marcos Santos dikutip dari rilis resmi, Rabu (29/7).

Arema FC dijadwalkan menghadapi DPMM FC pada laga terakhir Grup A di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7) pukul 15.30 WIB.

Marcos berharap anak asuhnya kembali menampilkan permainan terbaik demi mengamankan kemenangan sekaligus membuka peluang lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2026.

Menurut dia, perkembangan performa tim merupakan hal yang wajar mengingat Arema diperkuat banyak pemain baru pada awal musim ini.

"Ini hal yang normal di awal musim karena banyak pemain baru yang baru bergabung. Arema akan terus meningkatkan kondisi fisik, teknik, dan taktik di setiap pertandingan agar bisa menjalani musim yang sukses," jelasnya.

Marcos mengakui laga melawan Tampines Rovers tidak berjalan mudah. Menurutnya, wakil Singapura tersebut memiliki organisasi permainan yang rapi, kecepatan tinggi, dan tidak mudah menyerah.