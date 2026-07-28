Bernardo Tavares Waspadai PSMS Medan, Sebut Persebaya Bakal Jalani Laga Sulit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh PSMS Medan saat kedua tim bertemu pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Rabu (29/7) malam.

Pelatih asal Portugal itu menilai PSMS akan tampil lebih berbahaya dibandingkan saat menghadapi Port FC pada laga sebelumnya.

"Jangan hanya melihat pertandingan terakhir mereka (PSMS) karena besok akan menjadi pertandingan yang berbeda. Saya yakin ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami," kata Tavares saat memimpin latihan di Lapangan C Stadion GBT, Selasa (28/7).

Menurut dia, PSMS diperkirakan memiliki motivasi lebih besar karena menghadapi sesama tim Indonesia yang sudah lebih dikenal karakter permainannya.

Karena itu, Tavares meminta anak asuhnya tampil fokus sejak menit awal dan tidak meremehkan kekuatan tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut.

Tavares mengatakan masih akan memantau kondisi kebugaran para pemain sebelum menentukan susunan starter.

Dia ingin memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik setelah menjalani pertandingan sebelumnya.

"Kalau saya melihat pemain belum bisa tampil dalam kondisi yang baik, saya lebih memilih tidak memainkannya. Siapa yang menunjukkan performa terbaik saat latihan, dia yang akan bermain," ujarnya.