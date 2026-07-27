Shin Tae-yong Apresiasi Persija Meski Kalah dari Persebaya, Persiapan Minim Jadi Sorotan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya meski harus menelan kekalahan 0-1 dari Persebaya Surabaya pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (27/7).

Pelatih asal Korea Selatan itu menilai para pemain Macan Kemayoran sudah menunjukkan semangat juang tinggi meski tim belum menjalani persiapan ideal menjelang turnamen pramusim tersebut.

"Kedua tim memang bekerja keras, dan saya berterima kasih kepada para pemain Persija karena tetap memberikan yang terbaik di lapangan," kata Shin dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Menurut mantan pelatih Timnas Indonesia itu, Persija baru menjalani latihan dalam waktu singkat sehingga belum memiliki cukup waktu untuk mematangkan strategi maupun organisasi permainan. Dia mengakui timnya bahkan belum sempat menjalani latihan taktik secara maksimal sehingga koordinasi antarpemain masih perlu ditingkatkan.

"Mungkin dari pandangan suporter permainan kami belum tajam, tetapi secara fisik akan semakin membaik," ujarnya.

Shin menilai gol bunuh diri yang menjadi penentu kemenangan Persebaya berawal dari miskomunikasi antara pemain bertahan dan penjaga gawang Persija. Meski demikian, dia memastikan tim pelatih belum akan melakukan perubahan besar terhadap skema permainan menjelang pertandingan berikutnya.

Menurut Shin, waktu persiapan yang terbatas membuat Persija tetap akan mempertahankan formasi yang digunakan saat menghadapi Persebaya ketika melawan Port FC.

"Kami belum memiliki waktu yang cukup untuk melakukan banyak perubahan. Karena itu, kemungkinan formasi yang digunakan akan tetap sama," ujarnya.