Tavares Ungkap Kunci Kemenangan Persebaya 1-0 atas Persija di Piala Presiden 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkapkan keberhasilan timnya menerapkan pressing tinggi menjadi faktor utama di balik kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (27/7).

Menurut pelatih asal Portugal itu, gol semata wayang Bajul Ijo lahir dari tekanan agresif yang membuat pemain Persija melakukan kesalahan saat membangun serangan dari lini belakang.

"Gol yang menentukan pertandingan berawal dari pressing tinggi yang kami lakukan dengan sangat baik hingga lawan melakukan umpan yang buruk ke penjaga gawang. Kadang-kadang keberuntungan memang diperlukan, tetapi keberuntungan datang dari kerja keras," kata Tavares seusai pertandingan.

Tavares menilai Persebaya tampil lebih dominan, baik saat menguasai bola maupun ketika bertahan.

Dia menyebut anak asuhnya mampu menciptakan sejumlah peluang emas melalui Francisco Rivera, Ramadhan Sananta, dan Miguel Pereira, meski hanya satu yang berhasil dikonversi menjadi gol.

Pelatih berusia 45 tahun itu mengaku terkejut dengan tingginya intensitas pertandingan, padahal Piala Presiden masih berstatus turnamen pramusim.

Kondisi tersebut membuatnya mengubah rencana rotasi pemain yang sebelumnya telah disiapkan.

"Ini pertandingan yang sangat intens untuk ukuran pramusim. Saya punya rencana melakukan beberapa pergantian pemain, tetapi karena intensitas pertandingan sangat tinggi, saya tidak bisa memasukkan pemain yang sudah saya rencanakan," ujarnya.