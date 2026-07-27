Drama di GBT! Persebaya Menang 1-0 atas Persija, Gol Kolinger Dianulir Karena Offside

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya membuka langkah di Grup B Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7) malam.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta lewat gol bunuh diri bek Persija Radovan Pankov pada menit ke-64.

Berkat kemenangan ini, Bajul Ijo mengoleksi tiga poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara Grup B, hanya kalah selisih gol dari Port FC yang berada di puncak. Persija harus puas berada di peringkat ketiga tanpa poin.

Sejak peluit awal dibunyikan, Persebaya langsung mengambil inisiatif menyerang dengan mengandalkan sisi kanan pertahanan Persija. Namun, lini belakang Macan Kemayoran yang dikomandoi Shin Tae-yong tampil disiplin dan mampu meredam tekanan tuan rumah.

Meski lebih banyak ditekan, Persija beberapa kali mengancam melalui serangan balik. Pada menit kesembilan, Ernando Ari dipaksa melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap aman.

Persebaya terus meningkatkan intensitas serangan. Ricky Pratama melepaskan tendangan jarak jauh pada menit ke-24 yang sempat membentur pemain Persija. Sayangnya, bola masih melenceng dari sasaran.

Miguel Pereira kemudian memperoleh dua peluang emas, masing-masing pada menit ke-36 dan menjelang turun minum. Namun, seluruh upayanya berhasil digagalkan kiper Persija Aqil Savik. Skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Persija tampil lebih agresif. Tendangan Stejepan Loncar pada menit ke-50 masih mampu diamankan Ernando Ari. Dua menit berselang, peluang Catur Pamungkas hanya menghasilkan sepak pojok.