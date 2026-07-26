JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga PSMS Siapkan Komposisi Baru Hadapi Persebaya, Eko Purdjianto: Kami Akan Berbenah

PSMS Siapkan Komposisi Baru Hadapi Persebaya, Eko Purdjianto: Kami Akan Berbenah

Minggu, 26 Juli 2026 – 20:32 WIB
PSMS Siapkan Komposisi Baru Hadapi Persebaya, Eko Purdjianto: Kami Akan Berbenah - JPNN.com Jatim
Pesepakbola PSMS Medan Angelo Meneses (kiri) berebut bola dengan pemain Port FC Noboru Shimura (kanan) saat pertandingan grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GBT Surabaya, Minggu (26/7/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto memastikan timnya akan tampil dengan komposisi berbeda saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026.

Keputusan itu diambil setelah PSMS takluk 0-2 dari juara bertahan Port FC pada pertandingan perdana yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7).

"Kami akui keunggulan Port FC. Kami akan berbenah untuk pertandingan kedua," kata Eko seusai laga.

Baca Juga:

Menurut dia, kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi PSMS yang menjadikan Piala Presiden sebagai bagian dari persiapan menghadapi Liga 2 musim 2026/2027.

Eko mengatakan tim pelatih akan melakukan sejumlah penyesuaian karena Persebaya merupakan lawan yang jauh berbeda, apalagi bermain di hadapan ribuan pendukungnya sendiri.

Dia juga mengungkapkan masih ada beberapa pemain yang belum mendapatkan kesempatan tampil saat menghadapi Port FC. Para pemain tersebut berpeluang diturunkan saat menghadapi Bajul Ijo.

Baca Juga:

"Pertandingan kedua nanti kami akan menampilkan permainan atau komposisi pemain yang berbeda. Kami ingin memainkan formasi dan tim terbaik saat melawan Persebaya," ujarnya.

Sementara itu, bek PSMS Angelo Rafael Teixeira Alpoim Meneses mengaku antusias menghadapi Persebaya. Pemain asal Portugal tersebut menilai laga melawan salah satu klub besar Indonesia akan menjadi pengalaman berharga bagi timnya.

PSMS Medan akan menurunkan komposisi berbeda saat menghadapi Persebaya setelah kalah 0-2 dari Port FC pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   PSMS Medan Persebaya eko purdjianto port fc piala presiden 2026 PSMS vs Persebaya Angelo Meneses

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU