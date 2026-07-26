PSMS Siapkan Komposisi Baru Hadapi Persebaya, Eko Purdjianto: Kami Akan Berbenah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih PSMS Medan Eko Purdjianto memastikan timnya akan tampil dengan komposisi berbeda saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga kedua Grup B Piala Presiden 2026.

Keputusan itu diambil setelah PSMS takluk 0-2 dari juara bertahan Port FC pada pertandingan perdana yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7).

"Kami akui keunggulan Port FC. Kami akan berbenah untuk pertandingan kedua," kata Eko seusai laga.

Menurut dia, kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi PSMS yang menjadikan Piala Presiden sebagai bagian dari persiapan menghadapi Liga 2 musim 2026/2027.

Eko mengatakan tim pelatih akan melakukan sejumlah penyesuaian karena Persebaya merupakan lawan yang jauh berbeda, apalagi bermain di hadapan ribuan pendukungnya sendiri.

Dia juga mengungkapkan masih ada beberapa pemain yang belum mendapatkan kesempatan tampil saat menghadapi Port FC. Para pemain tersebut berpeluang diturunkan saat menghadapi Bajul Ijo.

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"Pertandingan kedua nanti kami akan menampilkan permainan atau komposisi pemain yang berbeda. Kami ingin memainkan formasi dan tim terbaik saat melawan Persebaya," ujarnya.

Sementara itu, bek PSMS Angelo Rafael Teixeira Alpoim Meneses mengaku antusias menghadapi Persebaya. Pemain asal Portugal tersebut menilai laga melawan salah satu klub besar Indonesia akan menjadi pengalaman berharga bagi timnya.