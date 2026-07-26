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Sarawut Persembahkan Kemenangan Port FC untuk Pemain, Bruno Moreira Bicara Persebaya

Minggu, 26 Juli 2026 – 20:02 WIB
Sarawut Persembahkan Kemenangan Port FC untuk Pemain, Bruno Moreira Bicara Persebaya - JPNN.com Jatim
Pesepakbola Port FC Bruno Moreira (tengah) menggiring bola saat pertandingan melawan PSMS Medan dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion GBT Surabaya, Minggu (26/7/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Port FC Sarawut Treephan puas dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7).

Menurut Sarawut, hasil tersebut menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan diri tim yang baru menjalani pertandingan resmi pertama pada pramusim.

"Ini pertandingan resmi pertama pada pramusim. Kami tentu senang bisa meraih kemenangan dan saya mempersembahkan kemenangan ini untuk para pemain," kata Sarawut seusai pertandingan.

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Pelatih asal Thailand itu menilai kemenangan tersebut menjadi awal positif bagi Port FC dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi musim ini.

Dia juga tidak mempermasalahkan kegagalan Ruan Ribeiro Rodrigues mengeksekusi penalti pada babak kedua.

Menurut Sarawut, tim pelatih memang sengaja memberikan kesempatan kepada pemain anyar tersebut untuk meningkatkan rasa percaya dirinya.

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"Kami sudah menyiapkan semua rencana. Mungkin sebelumnya ada rencana lain, tetapi setelah melakukan pergantian pemain, kami tetap menjalankan rencana yang telah disusun," ujarnya.

Sementara itu, pemain Port FC Bruno Moreira mengaku senang bisa kembali merumput di Stadion Gelora Bung Tomo, markas yang pernah menjadi rumahnya saat memperkuat Persebaya Surabaya.

Bruno Moreira mengaku senang kembali bermain di Stadion Gelora Bung Tomo setelah Port FC mengalahkan PSMS Medan 2-0 pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026
Sumber Antara
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TAGS   Bruno Moreira port fc PSMS Medan psms medan vs port fc piala presiden 2026 Stadion GBT Sarawut Treephan Persebaya

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