Sarawut Persembahkan Kemenangan Port FC untuk Pemain, Bruno Moreira Bicara Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Port FC Sarawut Treephan puas dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (26/7).

Menurut Sarawut, hasil tersebut menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan diri tim yang baru menjalani pertandingan resmi pertama pada pramusim.

"Ini pertandingan resmi pertama pada pramusim. Kami tentu senang bisa meraih kemenangan dan saya mempersembahkan kemenangan ini untuk para pemain," kata Sarawut seusai pertandingan.

Pelatih asal Thailand itu menilai kemenangan tersebut menjadi awal positif bagi Port FC dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi musim ini.

Dia juga tidak mempermasalahkan kegagalan Ruan Ribeiro Rodrigues mengeksekusi penalti pada babak kedua.

Menurut Sarawut, tim pelatih memang sengaja memberikan kesempatan kepada pemain anyar tersebut untuk meningkatkan rasa percaya dirinya.

"Kami sudah menyiapkan semua rencana. Mungkin sebelumnya ada rencana lain, tetapi setelah melakukan pergantian pemain, kami tetap menjalankan rencana yang telah disusun," ujarnya.

Sementara itu, pemain Port FC Bruno Moreira mengaku senang bisa kembali merumput di Stadion Gelora Bung Tomo, markas yang pernah menjadi rumahnya saat memperkuat Persebaya Surabaya.